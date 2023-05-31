Орлов Трифон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Трифон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Саратовская обл. Возможно с.Толстовка
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Орлова Мария Трифоновна

Мать ребёнка: не указана

Толстовка, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область
возможно пос. Савушкин
Смерть
Неизвестно

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