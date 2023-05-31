Орлов Трифон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Саратовская обл. Возможно с.Толстовка
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Орлова Мария Трифоновна
Мать ребёнка: не указана
Толстовка, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область
возможно пос. Савушкин
Смерть
Неизвестно