Кривошеин Василий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеин Василий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Кривошеин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Кривошеина Варвара Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Кривошеина Варвара Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривошеин Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Кривошеина Варвара Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошеина Варвара Павловна

Смерть
Неизвестно
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