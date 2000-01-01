Кривошеин Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Кривошеин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Кривошеина Варвара Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Кривошеина Варвара Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривошеин Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Кривошеина Варвара Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно