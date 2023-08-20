Селеменева Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селеменева Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1912

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1912

Отец: Селеменев Михаил Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1937

Сын: Головань Виталий Васильевич

Отец ребёнка: Головань Василий Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головань Владислав Васильевич

Отец ребёнка: Головань Василий Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головань Эдуард Васильевич

Отец ребёнка: Головань Василий Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головань Лина Васильевна

Отец ребёнка: Головань Василий Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головань Василий Никитович

Смерть
1991
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