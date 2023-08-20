Селеменева Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1912
Дата смерти1991
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1912
Отец: Селеменев Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
17.08.1937
Сын: Головань Виталий Васильевич
Отец ребёнка: Головань Василий Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головань Владислав Васильевич
Отец ребёнка: Головань Василий Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головань Эдуард Васильевич
Отец ребёнка: Головань Василий Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головань Лина Васильевна
Отец ребёнка: Головань Василий Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1991