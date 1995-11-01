Tolipova (Qaxorova) Latofat
Место рожденияУзбекистан
Дата рождения1923
Дата смерти01.11.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Рождение ребёнка
15.04.1947
Дочь: Jumaeva (Tolipova ~) ~ Karomat
Отец ребёнка: Tolipov Qodir
Рождение ребёнка
07.11.1948
Рождение ребёнка
16.10.1950
Рождение ребёнка
09.11.1952
Сын: Tolipov Yandash
Отец ребёнка: Tolipov Qodir
Рождение ребёнка
12.02.1955
Рождение ребёнка
12.02.1957
Рождение ребёнка
10.11.1961
Сын: Tolipov Dilmurod
Отец ребёнка: Tolipov Qodir
Смерть
01.11.1995