Tolipova (Qaxorova) Latofat — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tolipova (Qaxorova) Latofat

Место рождения

Узбекистан

Дата рождения

1923

Дата смерти

01.11.1995

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

1947 г.р.
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1952 г.р.
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Добавил:

MK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Qaxor

Мать: Matlab

Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Рождение ребёнка
15.04.1947

Дочь: Jumaeva (Tolipova ~) ~ Karomat

Отец ребёнка: Tolipov Qodir

Рождение ребёнка
07.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Tolipov Qodir

Рождение ребёнка
16.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Tolipov Qodir

Рождение ребёнка
09.11.1952

Сын: Tolipov Yandash

Отец ребёнка: Tolipov Qodir

Рождение ребёнка
12.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Tolipov Qodir

Рождение ребёнка
12.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Tolipov Qodir

Рождение ребёнка
10.11.1961

Сын: Tolipov Dilmurod

Отец ребёнка: Tolipov Qodir

Смерть
01.11.1995

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