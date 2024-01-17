Комогорцев Дмитрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1899
Дата смертиОколо 1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комогорцева Надежда
Мать ребёнка: Комогорцева (Шохирева) Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комогорцева Надежда
Мать ребёнка: Комогорцева (Шохирева) Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комогорцева Ольга
Мать ребёнка: Комогорцева (Шохирева) Прасковья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Кузнецова Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Комогорцева (Шохирева) Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Тимофеева Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: Комогорцева (Шохирева) Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
17.07.1931
Смерть
Около 1933