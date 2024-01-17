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Комогорцев Дмитрий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1899

Дата смерти

Около 1933

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комогорцева Надежда

Мать ребёнка: Комогорцева (Шохирева) Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комогорцева Надежда

Мать ребёнка: Комогорцева (Шохирева) Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комогорцева Ольга

Мать ребёнка: Комогорцева (Шохирева) Прасковья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комогорцева (Шохирева) Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Кузнецова Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Комогорцева (Шохирева) Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Тимофеева Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Комогорцева (Шохирева) Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
17.07.1931

Дочь: Кузнецова (Комогорцева) Лидия Дмитриевна

Мать ребёнка: Комогорцева (Шохирева) Прасковья Васильевна

Смерть
Около 1933

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