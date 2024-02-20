Штепа Екатерина Лукьяновна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.01.1875
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
07.07.1885
Дочь: Наталья Елисеевна
Отец ребёнка: Штепа Елисей Антонович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный
Рождение ребёнка
22.09.1888
Сын: Штепа Иван Елисеевич
Отец ребёнка: Штепа Елисей Антонович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно