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Штепа Екатерина Лукьяновна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный
Бракосочетание
22.01.1875

Муж: Штепа Елисей Антонович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
07.07.1885

Дочь: Наталья Елисеевна

Отец ребёнка: Штепа Елисей Антонович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный
Рождение ребёнка
22.09.1888

Сын: Штепа Иван Елисеевич

Отец ребёнка: Штепа Елисей Антонович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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