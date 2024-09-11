Филькина (Сементеева) Марфа Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филькина (Сементеева) Марфа Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сементеев Илларион Яковлевич

Мать: Сементеева (Манзурова) Аксиния Тарасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филькин Евгений Леонтьевич

Отец ребёнка: Филькин Леонтий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филькин Леонтий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филькин Леонтий Андреевич

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Старость

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