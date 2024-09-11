Филькина (Сементеева) Марфа Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филькин Евгений Леонтьевич
Отец ребёнка: Филькин Леонтий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филькин Леонтий Андреевич
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Старость