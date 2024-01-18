Зинин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинин Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1904 и 1907

Сын: Зинин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Зинина Агриппина

Рождение ребёнка
Около 1904 ст.

Сын: Зинин Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Зинина Агриппина

д. Богородское
Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Зинина Агриппина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зинина Агриппина

Смерть
Неизвестно
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