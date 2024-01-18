Зинин Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1904 и 1907
Мать ребёнка: Зинина Агриппина
Рождение ребёнка
Около 1904 ст.
Мать ребёнка: Зинина Агриппина
д. Богородское
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Зинина Агриппина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зинина Агриппина
Смерть
Неизвестно