Нурасова Ануза Кутлугужевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1976
Отец: Байракаев Кутлугужа
Мать: Байракаева Тансылу
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нурасова Илюза
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нурасов Вилдан
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нурасова Айгиза
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нурасов Фидан
Отец ребёнка: не указан