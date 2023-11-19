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Нурасова Ануза Кутлугужевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1976

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1976

Отец: Байракаев Кутлугужа

Мать: Байракаева Тансылу

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нурасова Илюза

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нурасов Вилдан

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нурасова Айгиза

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нурасов Фидан

Отец ребёнка: не указан

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