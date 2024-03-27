Хусаинов Гаян Зиннатуллович
Место рождения
Дата рождения10.01.1928
Дата смерти02.11.1982
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1928
Отец: Хусаинов Зиннатулла Тухватуллович
Мать: Хусаинова ?
Рождение ребёнка
24.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Новокузнецк, Кемеровская область, РСФСР
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Новокузнецк, Кемеровская область, РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
02.11.1982
г.Уфа . БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Уфа, БАССР