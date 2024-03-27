Хусаинов Гаян Зиннатуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХусаинов Гаян Зиннатуллович

Хусаинов Гаян Зиннатуллович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.01.1928

Дата смерти

02.11.1982

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1928

Отец: Хусаинов Зиннатулла Тухватуллович

Мать: Хусаинова ?

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Новокузнецк, Кемеровская область, РСФСР
Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Новокузнецк, Кемеровская область, РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
02.11.1982
г.Уфа . БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Уфа, БАССР
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close