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Козлов Александр Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1950

Дочь: Козлова Надежда Александровна

Мать ребёнка: Пахаль Антонина Дорофеевна

Рождение ребёнка
26.02.1952

Дочь: Козлова Евгеньевна Александровна

Мать ребёнка: Пахаль Антонина Дорофеевна

Рождение ребёнка
06.04.1954

Дочь: Козлова Людмила Александровна

Мать ребёнка: Пахаль Антонина Дорофеевна

Смерть
Неизвестно

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