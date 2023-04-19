Вдовина Ксения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вдовина Ксения Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1884

Дата смерти

05.05.1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
05.05.1947
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