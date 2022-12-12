Елена Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смерти14.09.1831 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Семён Фёдоров
Мать: Марфа Максимова
Бракосочетание
03.11.1806 ст.
Муж: Павел Александров
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Алексей Павлович
Отец ребёнка: Павел Александров
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Чекалова Анна Павлова
Отец ребёнка: Павел Александров
Ивановка, Белебеевский уезд, Оренбургская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Елисей Павлович
Отец ребёнка: Павел Александров
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Лаврентий Павлович
Отец ребёнка: Павел Александров
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
14.09.1831 ст.
Причина смерти: от опухоли