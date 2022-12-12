Елена Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

14.09.1831 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1761 г.р.

Мать

Около 1762 г.р.

Муж

Около 1786 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Семён Фёдоров

Мать: Марфа Максимова

Бракосочетание
03.11.1806 ст.

Муж: Павел Александров

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Алексей Павлович

Отец ребёнка: Павел Александров

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Чекалова Анна Павлова

Отец ребёнка: Павел Александров

Ивановка, Белебеевский уезд, Оренбургская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Елисей Павлович

Отец ребёнка: Павел Александров

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Лаврентий Павлович

Отец ребёнка: Павел Александров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
14.09.1831 ст.
Причина смерти: от опухоли
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