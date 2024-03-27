Мухаметов? Халилулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметов? Халилулла

Место рождения

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Халилуллина) Аминя

Мать ребёнка: не указана

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Военная служба
Неизвестно
Мухаметов Халилулла Ранен/контужен. Данные из лазарета Должность/Звание ефрейтор Воинская часть 12-й пехотный Великолуцкий полк Место рождения Симбирская губ., Курмышский уезд, д. Чембилеи Причина выб... Показать все
Смерть
Неизвестно
Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

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