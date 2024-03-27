Мухаметов? Халилулла
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Халилуллина) Аминя
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
Неизвестно
Мухаметов Халилулла Ранен/контужен. Данные из лазарета Должность/Звание ефрейтор Воинская часть 12-й пехотный Великолуцкий полк Место рождения Симбирская губ., Курмышский уезд, д. Чембилеи Причина выб... Показать все
Смерть
Неизвестно