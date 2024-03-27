Байзигитов Габдрашит Зайнагалеевич
Место рожденияд.Юлдаш Федоровский район
Дата рожденияОколо 1914
Дата смерти?.07.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914
Отец: Байзигитов Зайнагали Хасанович
Мать: Байзигитова Магфия
Рождение ребёнка
25.10.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Магадеева (Исмагилова) Хадия Фахрисламовна
Смерть
?.07.1943
Причина смерти: погиб на войне
Похороны
Неизвестно