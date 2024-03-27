Байзигитов Габдрашит Зайнагалеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байзигитов Габдрашит Зайнагалеевич

Место рождения

д.Юлдаш Федоровский район

Дата рождения

Около 1914

Дата смерти

?.07.1943

Пол

Мужской

Отец

Около 1886 г.р.

Мать

Около 1884 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914

Отец: Байзигитов Зайнагали Хасанович

Мать: Байзигитова Магфия

Рождение ребёнка
25.10.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Магадеева (Исмагилова) Хадия Фахрисламовна

Смерть
?.07.1943
Причина смерти: погиб на войне
Похороны
Неизвестно

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