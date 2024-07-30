Конева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Конев Александр
Рождение ребёнка
14.09.1909 ст.
Сын: Конев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Конев Александр
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: (Конева) Анна Александровна
Отец ребёнка: Конев Александр
Смерть
Неизвестно