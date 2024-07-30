Конева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конев Александр

Рождение ребёнка
14.09.1909 ст.

Сын: Конев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Конев Александр

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: (Конева) Анна Александровна

Отец ребёнка: Конев Александр

Смерть
Неизвестно

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