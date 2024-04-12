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Фролов Сергей Викторович

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Место рождения

Североморск, ЗАТО город Североморск, Мурманская область

Дата рождения

20.03.1979

Пол

Мужской

Отец

1933 г.р.

Мать

1937 г.р.

Жена

1983 г.р.

Дети

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Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1979

Отец: Фролов Виктор

Мать: Фролова Раиса

Североморск, ЗАТО город Североморск, Мурманская область
Бракосочетание
25.07.2008

Жена: Фролова Кристина Ивановна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
10.08.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова Кристина Ивановна

Североморск, ЗАТО город Североморск, Мурманская область
Рождение ребёнка
22.02.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова Кристина Ивановна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Место жительства
Неизвестно
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