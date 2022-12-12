Хлынова-Чудакова Ирина Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиПосле 1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Хлынов-Чудаков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Хлынов-Чудаков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Хлынов-Чудаков Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1779