Хлынова-Чудакова Ирина Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлынова-Чудакова Ирина Давыдовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

После 1779

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Хлынов-Чудаков Иван Алексеевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Хлынов-Чудаков Иван Алексеевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Хлынов-Чудаков Иван Алексеевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлынов-Чудаков Иван Алексеевич

Смерть
После 1779
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