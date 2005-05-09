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Босак Евгений Сергеевич

Место рождения

Беларусь, Смоляница, Пружанский р-н, Брестская обл.

Дата рождения

02.10.1943

Дата смерти

09.05.2005

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1917 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1943

Отец: Босак Сергей

Мать: Босак Елена Тимофеевна

Беларусь, Смоляница, Пружанский р-н, Брестская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
09.05.2005
Молдова, г.Кишенёв
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