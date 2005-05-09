Босак Евгений Сергеевич
Место рожденияБеларусь, Смоляница, Пружанский р-н, Брестская обл.
Дата рождения02.10.1943
Дата смерти09.05.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1943
Отец: Босак Сергей
Мать: Босак Елена Тимофеевна
Беларусь, Смоляница, Пружанский р-н, Брестская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
09.05.2005
Молдова, г.Кишенёв