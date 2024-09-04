Алгазин Афиноген Яковлевич
Место рожденияОмская обл., Крутинский р-н, д.Усть Логатка
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Алгазин Яков Лукьянович
Мать: Алгазина Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алгазин Семён Афиногенович
Мать ребёнка: Алгазина (Русакова) Софья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алгазина (Русакова) Софья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алгазина (Русакова) Софья Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Рождение ребёнка
1915
Сын: Алгазин Тимофей Афиногенович
Мать ребёнка: Алгазина (Русакова) Софья Алексеевна
Смерть
Неизвестно