Алгазин Афиноген Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлгазин Афиноген Яковлевич

Алгазин Афиноген Яковлевич

Место рождения

Омская обл., Крутинский р-н, д.Усть Логатка

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

1852 г.р.

Жена

Дети

1915 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Алгазин Яков Лукьянович

Мать: Алгазина Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алгазин Семён Афиногенович

Мать ребёнка: Алгазина (Русакова) Софья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алгазина (Русакова) Софья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алгазина (Русакова) Софья Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина (Русакова) Софья Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Рождение ребёнка
1915

Сын: Алгазин Тимофей Афиногенович

Мать ребёнка: Алгазина (Русакова) Софья Алексеевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.