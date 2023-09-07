Кузихин Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузихин Константин Иванович

Кузихин Константин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузихин Иван Петрович

Мать: Кузихина Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузихина Галина Константиновна

Мать ребёнка: Кузихина Нина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузихин Сергей Константинович

Мать ребёнка: Кузихина Нина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузихина Надежда Константиновна

Мать ребёнка: Кузихина Нина Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузихина Нина Ильинична

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close