Кузихин Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузихин Иван Петрович
Мать: Кузихина Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузихина Галина Константиновна
Мать ребёнка: Кузихина Нина Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузихин Сергей Константинович
Мать ребёнка: Кузихина Нина Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузихина Надежда Константиновна
Мать ребёнка: Кузихина Нина Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузихина Нина Ильинична
Смерть
Неизвестно