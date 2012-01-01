Симдянкин Михаил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симдянкин Михаил Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Симдянкин Федор Михайлович

Мать: Симдянкина Прасковья Гавриловна

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Симдянкина Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симдянкин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симдянкин Петр Михайлович

Мать ребёнка: Мария Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Дмитриевна

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