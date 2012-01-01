Симдянкин Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Симдянкина Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симдянкин Иван Михайлович
Мать ребёнка: Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симдянкин Петр Михайлович
Мать ребёнка: Мария Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Дмитриевна