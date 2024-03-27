Биктимиров Гафур Минебаевич
Место рожденияд.Кинзя-Абызово, Куюргазинского района, БАССР
Дата рождения1931
Дата смерти2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Биктимиров Минибай Галиахметович
Мать: Биктимирова ?
д.Кинзя-Абызово, Куюргазинского района, БАССР
Рождение ребёнка
18.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Кинзя-Абызово, Куюргазинского района, БАССР
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Фаузия Гафуровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2010
д.Кинзя-Абызово, Куюргазинского района, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Кинзя-Абызово, Куюргазинского района, РБ, РФ