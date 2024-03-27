Биктимиров Гафур Минебаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Биктимиров Гафур Минебаевич

Место рождения

д.Кинзя-Абызово, Куюргазинского района, БАССР

Дата рождения

1931

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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1969 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Биктимиров Минибай Галиахметович

Мать: Биктимирова ?

д.Кинзя-Абызово, Куюргазинского района, БАССР
Рождение ребёнка
18.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Кинзя-Абызово, Куюргазинского района, БАССР
Рождение ребёнка
1969

Дочь: Фаузия Гафуровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2010
д.Кинзя-Абызово, Куюргазинского района, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Кинзя-Абызово, Куюргазинского района, РБ, РФ
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