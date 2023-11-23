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Зыков Флегонт Иоаннов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Зыков Флегонт Иоаннович (1847 — ?) Родился в семье дьякона села Покровского на Сити Мологского уезда Иоанна Зыкова. В 1868 году окончил Ярославскую духовную семинарию. Определен во псаломщика к Успенс... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширяева Мария Флегонтова

Мать ребёнка: Зыкова (Смирнова) Любовь Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова (Смирнова) Любовь Петрова

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Тихомирова (Зыкова) Надежда Флегонтова

Мать ребёнка: Зыкова (Смирнова) Любовь Петрова

Смерть
Неизвестно

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