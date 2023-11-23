Зыков Флегонт Иоаннов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Зыков Флегонт Иоаннович (1847 — ?) Родился в семье дьякона села Покровского на Сити Мологского уезда Иоанна Зыкова. В 1868 году окончил Ярославскую духовную семинарию. Определен во псаломщика к Успенс... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зыкова (Смирнова) Любовь Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Тихомирова (Зыкова) Надежда Флегонтова
Мать ребёнка: Зыкова (Смирнова) Любовь Петрова
Смерть
Неизвестно