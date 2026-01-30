Муштаев Андрей Григорьевич
мужской, родился 23.11.1900, Фрунзе, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
умер 1932
МатьЕкатерина Никифорова1858 г.р.
ОтецМуштаев Григорий Иванов1858 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1900
Отец: Муштаев Григорий Иванов
Мать: Екатерина Никифорова
Фрунзе, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
28.11.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яковлева Капиталина Семеновна
Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
1932
Кабакова деревня