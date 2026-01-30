Муштаев Андрей Григорьевич 23.11.1900 — найти родственников по фамилии на Familio

Муштаев Андрей Григорьевич

Автор
БЧ
Человек Б.

мужской, родился 23.11.1900, Фрунзе, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область

умер 1932

Мать
Екатерина Никифорова1858 г.р.
Отец
Муштаев Григорий Иванов1858 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1900

Отец: Муштаев Григорий Иванов

Мать: Екатерина Никифорова

Фрунзе, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область

Кабакова деревня

Рождение ребёнка
28.11.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яковлева Капиталина Семеновна

Курган, город Курган, Курганская область

Смерть
1932

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