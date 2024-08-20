Чувашов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.05.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.1939
Дочь: Девятьярова (Чувашова) Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Чувашова (Акимова) Мария Николаевна
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
19.05.1945