Чувашов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧувашов Дмитрий

Чувашов Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.05.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ИЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чувашова (Акимова) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
06.02.1939

Дочь: Девятьярова (Чувашова) Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Чувашова (Акимова) Мария Николаевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
19.05.1945

Мы используем куки для улучшения работы сайта.