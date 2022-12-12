Schwetz Alexander
Место рождения
Дата рождения16.03.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Angeline
Рождение ребёнка
14.04.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Angeline
Смерть
Неизвестно