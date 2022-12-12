Schwetz Alexander — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиSchwetz Alexander

Schwetz Alexander

avatar

Место рождения

Степовое, Миколаївська область

Дата рождения

16.03.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1944 г.р.

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
01.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Angeline

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
14.04.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Angeline

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
21.06.1944

Дочь: Elwira

Мать ребёнка: Angeline

Thure, Wartheland
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close