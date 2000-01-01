Рудакова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудакова Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рудаков Иван

Мать: Зайцева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизаветта Юрьевна

Отец ребёнка: Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Юрьевич

Отец ребёнка: Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эрика Юрьевна

Отец ребёнка: Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрий

Смерть
Неизвестно
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