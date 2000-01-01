Рудакова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рудаков Иван
Мать: Зайцева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизаветта Юрьевна
Отец ребёнка: Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Юрьевич
Отец ребёнка: Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эрика Юрьевна
Отец ребёнка: Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юрий
Смерть
Неизвестно