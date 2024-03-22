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Пауков Сидор Михайлов

Место рождения

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

10.05.1786

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1786

Отец: Пауков Михаил Филатов

Мать: Федора Евсеева

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 1770 Оп. 1 Д. 213 Метрическая книга церквей г. Епифани и округи. | Государственный архив Тульской области | МК Епифани и округи 1786
Бракосочетание
26.09.1802

Жена: Авдотья Елисеева

Ф. 3 Оп. 15 Д. 504 Метрическая книга церквей церквей г. Епифани и уезда; г. Богородицка и уезда | Государственный архив Тульской области | МК Епифани и у., Богородицка и у. 1802
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Пауков Василий Сидоров

Мать ребёнка: Авдотья Елисеева

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1830
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