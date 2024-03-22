Пауков Сидор Михайлов
Место рождения
Дата рождения10.05.1786
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
10.05.1786
Отец: Пауков Михаил Филатов
Мать: Федора Евсеева
Ф. 1770 Оп. 1 Д. 213 Метрическая книга церквей г. Епифани и округи. | Государственный архив Тульской области | МК Епифани и округи 1786
Бракосочетание
26.09.1802
Жена: Авдотья Елисеева
Ф. 3 Оп. 15 Д. 504 Метрическая книга церквей церквей г. Епифани и уезда; г. Богородицка и уезда | Государственный архив Тульской области | МК Епифани и у., Богородицка и у. 1802
Рождение ребёнка
Около 1821
Мать ребёнка: Авдотья Елисеева
Смерть
1830