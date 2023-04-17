Ховрин Александр Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.?
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.?
Отец: Ховрин Леонид Иванович
Мать: Ховрина Мария Степановна
Рождение ребёнка
13.03.?
Дочь: Назарова Светлана Александровна
Мать ребёнка: Ховрина Нина Петровна
Рождение ребёнка
13.12.?
Дочь: Салмычева Наталья Александровна
Мать ребёнка: Ховрина Нина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ховрина Нина Петровна