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Ховрин Александр Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.?

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.?

Отец: Ховрин Леонид Иванович

Мать: Ховрина Мария Степановна

Рождение ребёнка
13.03.?

Дочь: Назарова Светлана Александровна

Мать ребёнка: Ховрина Нина Петровна

Рождение ребёнка
13.12.?

Дочь: Салмычева Наталья Александровна

Мать ребёнка: Ховрина Нина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ховрина Нина Петровна

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