Слепов Степан Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепов Степан Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1771 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1797 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1799

Отец: Слепов Петр Андрев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1829

Дочь: Марья Степанова

Мать ребёнка: Слепова Акулина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слепова Акулина

Смерть
Неизвестно
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