Слепов Степан Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1799
Отец: Слепов Петр Андрев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.03.1829
Дочь: Марья Степанова
Мать ребёнка: Слепова Акулина
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Слепова Акулина
Смерть
Неизвестно