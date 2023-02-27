(Дресвянина) Таисья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Дресвянин Александр
Мать: (Дресвянина) Матрона
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федоров Михаил
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федоров Михаил
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федоров Михаил
Смерть
1976