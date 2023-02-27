(Дресвянина) Таисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дресвянина) Таисья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Дресвянин Александр

Мать: (Дресвянина) Матрона

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Михаил

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоров Михаил

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоров Михаил

Смерть
1976

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