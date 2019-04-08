Рябова (Буторова) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябова (Буторова) Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1941

Дата смерти

08.04.2019

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1941

Отец: Буторов Василий

Мать: Буторова Анисья

Рождение ребёнка
09.12.1963

Сын: Рябов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Рябов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
15.04.1966

Сын: Рябов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Рябов Александр Сергеевич

Смерть
08.04.2019

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