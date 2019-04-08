Рябова (Буторова) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1941
Дата смерти08.04.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1941
Отец: Буторов Василий
Мать: Буторова Анисья
Рождение ребёнка
09.12.1963
Сын: Рябов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Рябов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
15.04.1966
Сын: Рябов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Рябов Александр Сергеевич
Смерть
08.04.2019