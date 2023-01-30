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Иванов (Филимонов) Иван

Место рождения

Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булкина (Филимонова (Иванова)) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1895 ст.

Сын: Филимонов Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1900 ст.

Сын: Иванов (Филимонов) Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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