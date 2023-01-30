Иванов (Филимонов) Иван
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булкина (Филимонова (Иванова)) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1895 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1900 ст.
Сын: Иванов (Филимонов) Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно