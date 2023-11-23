Прасковья Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрасковья Афанасьева

Прасковья Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Афанасий Кондратьев

Мать: Евдокия Яковлева

Бракосочетание
10.?.1798

Муж: Виноградов Эраст Петров

Супруг(-а): Ераст Петрович Виноградов
Рождение ребёнка
1799

Сын: Виноградов Александр Эрастов

Отец ребёнка: Виноградов Эраст Петров

Виноградов Александр Эрастович (1799 — ?) Родился в семье пономаря села Архангельского на Черемхе Рыбинского уезда Эраста Виноградова. Обучался в семинарии. Дьячок села Леонтьевского (в Новом) Угличск... Показать все
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Смирнова (Виноградова) Татьяна Ерастовна

Отец ребёнка: Виноградов Эраст Петров

Рождение ребёнка
16.04.1810

Сын: Виноградов Егор Ерастович

Отец ребёнка: Виноградов Эраст Петров

Рождение ребёнка
Около 08.08.1811

Сын: Неизвестно Андрей Ерастович

Отец ребёнка: Виноградов Эраст Петров

Рождение ребёнка
25.11.1813

Сын: Неизвестно Николай Ерастович

Отец ребёнка: Виноградов Эраст Петров

Рождение ребёнка
07.12.1815

Сын: Неизвестно Павел Ерастович

Отец ребёнка: Виноградов Эраст Петров

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.