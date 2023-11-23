Прасковья Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Афанасий Кондратьев
Мать: Евдокия Яковлева
Бракосочетание
10.?.1798
Супруг(-а): Ераст Петрович Виноградов
Рождение ребёнка
1799
Сын: Виноградов Александр Эрастов
Отец ребёнка: Виноградов Эраст Петров
Виноградов Александр Эрастович (1799 — ?) Родился в семье пономаря села Архангельского на Черемхе Рыбинского уезда Эраста Виноградова. Обучался в семинарии. Дьячок села Леонтьевского (в Новом) Угличск... Показать все
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Смирнова (Виноградова) Татьяна Ерастовна
Отец ребёнка: Виноградов Эраст Петров
Рождение ребёнка
16.04.1810
Сын: Виноградов Егор Ерастович
Отец ребёнка: Виноградов Эраст Петров
Рождение ребёнка
Около 08.08.1811
Сын: Неизвестно Андрей Ерастович
Отец ребёнка: Виноградов Эраст Петров
Рождение ребёнка
25.11.1813
Сын: Неизвестно Николай Ерастович
Отец ребёнка: Виноградов Эраст Петров
Рождение ребёнка
07.12.1815
Сын: Неизвестно Павел Ерастович
Отец ребёнка: Виноградов Эраст Петров
Смерть
Неизвестно