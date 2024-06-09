Цыпышева Афанасия Васильевна 1906 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЦыпышева Афанасия Васильевна

Цыпышева Афанасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыпышев ФЕДОР ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цыпышев ФЕДОР ИВАНОВИЧ

Соколки, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.02.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цыпышев ФЕДОР ИВАНОВИЧ

Соколки, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.10.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цыпышев ФЕДОР ИВАНОВИЧ

Соколки, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цыпышев ФЕДОР ИВАНОВИЧ

Соколки, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.