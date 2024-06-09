Цыпышева Афанасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
16.02.1931
Рождение ребёнка
25.10.1933
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Рождение ребёнка
27.08.1937
Смерть
Неизвестно