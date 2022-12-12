Кузнецов Никита
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Кузнецов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Кузнецова Агафья Степановна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Кузнецов Илья
Мать ребёнка: Кузнецова Агафья Степановна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Кузнецова Агафья Степановна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Аграфена
Мать ребёнка: Кузнецова Агафья Степановна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Кузнецов Федор
Мать ребёнка: Кузнецова Агафья Степановна
Рождение ребёнка
1801
Сын: Кузнецов Яков
Мать ребёнка: Кузнецова Агафья Степановна
Смерть
После 1834
Островное, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область