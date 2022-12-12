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Кузнецов Никита

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Кузнецов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Кузнецова Агафья Степановна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Кузнецов Илья

Мать ребёнка: Кузнецова Агафья Степановна

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Кузнецова Агафья Степановна

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Аграфена

Мать ребёнка: Кузнецова Агафья Степановна

Рождение ребёнка
1796

Сын: Кузнецов Федор

Мать ребёнка: Кузнецова Агафья Степановна

Рождение ребёнка
1801

Сын: Кузнецов Яков

Мать ребёнка: Кузнецова Агафья Степановна

Смерть
После 1834
Островное, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
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