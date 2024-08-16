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Андреев Азарий

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

06.12.1873 ст.

Дата смерти

После 1909

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1873 ст.

Отец: Агафаподов Андрей

Мать: Кириллова Анна

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Настасья

Крещение
08.12.1873 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Крестный Владимир Агапафонов
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Азарова Татьяна

Мать ребёнка: Григорьева Настасья

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
11.09.1899 ст.

Дочь: Азарова Вера

Мать ребёнка: Григорьева Настасья

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
13.12.1903 ст.

Дочь: Азарова Анастасия

Мать ребёнка: Григорьева Настасья

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
После 1909

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