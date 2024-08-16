Андреев Азарий
Место рождения
Дата рождения06.12.1873 ст.
Дата смертиПосле 1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1873 ст.
Отец: Агафаподов Андрей
Мать: Кириллова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Григорьева Настасья
Крещение
08.12.1873 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Крестный Владимир Агапафонов
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Азарова Татьяна
Мать ребёнка: Григорьева Настасья
Рождение ребёнка
11.09.1899 ст.
Дочь: Азарова Вера
Мать ребёнка: Григорьева Настасья
Рождение ребёнка
13.12.1903 ст.
Дочь: Азарова Анастасия
Мать ребёнка: Григорьева Настасья
Смерть
После 1909