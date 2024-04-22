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Вьялкин Василий Федорович

Место рождения

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

03.02.1932

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Вьялкин Федор Константинович

Мать: Вьялкина Анастасия Федоровна

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.07.1923

Дочь: Милашевская Зоя Васильевна

Мать ребёнка: Вьялкина Анастасия Ивановна

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
22.10.1925

Дочь: Нефедова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Вьялкина Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
29.08.1928

Сын: Вьялкин Федор Васильевич

Мать ребёнка: Вьялкина Анастасия Ивановна

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьялкина Анастасия Ивановна

Смерть
03.02.1932
Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: от сыпного тифа
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