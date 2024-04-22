Вьялкин Василий Федорович
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти03.02.1932
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Рождение ребёнка
15.07.1923
Дочь: Милашевская Зоя Васильевна
Мать ребёнка: Вьялкина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
22.10.1925
Дочь: Нефедова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Вьялкина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
29.08.1928
Мать ребёнка: Вьялкина Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.02.1932
Причина смерти: от сыпного тифа