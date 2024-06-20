Малькевич Евгений Владимирович 06.01.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Малькевич Евгений Владимирович

Место рождения

Киев Украина

Дата рождения

06.01.1936

Дата смерти

17.05.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1936

Отец: Малькевич Владимир Люцианович

Мать: Малькевич Екатерина Андреевна

Киев Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малькевич Валентина Исидоровна

Рождение ребёнка
08.03.1959

Дочь: Малькевич Татьяна Евгеньевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1963

Дочь: Малькевич Екатерина Евгеньевна

Мать ребёнка: Малькевич Валентина Исидоровна

Киев Украина
Рождение ребёнка
03.09.1968

Сын: Малькевич Вячеслав Евгеньевич

Мать ребёнка: Малькевич Валентина Исидоровна

Киев Украина
Смерть
17.05.1994

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