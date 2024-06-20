Малькевич Евгений Владимирович
Место рожденияКиев Украина
Дата рождения06.01.1936
Дата смерти17.05.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1936
Киев Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1959
Дочь: Малькевич Татьяна Евгеньевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1963
Дочь: Малькевич Екатерина Евгеньевна
Мать ребёнка: Малькевич Валентина Исидоровна
Киев Украина
Рождение ребёнка
03.09.1968
Сын: Малькевич Вячеслав Евгеньевич
Мать ребёнка: Малькевич Валентина Исидоровна
Киев Украина
Смерть
17.05.1994