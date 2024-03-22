Верещагина (Лямша) Надежда Таистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещагина (Лямша) Надежда Таистовна

Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

29.11.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1958

Отец: Лямша Таист Арвович

Мать: Лямша Александра Артемьевна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
14.12.1979

Дочь: Креськова Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Верещагин Сергей Борисович

Рождение ребёнка
14.06.1987

Дочь: Верещагина Ксения Сергеевна

Отец ребёнка: Верещагин Сергей Борисович

Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верещагин Сергей Борисович

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