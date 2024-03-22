Верещагина (Лямша) Надежда Таистовна
Место рождения
Дата рождения29.11.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1958
Отец: Лямша Таист Арвович
Рождение ребёнка
14.12.1979
Дочь: Креськова Марина Сергеевна
Отец ребёнка: Верещагин Сергей Борисович
Рождение ребёнка
14.06.1987
Дочь: Верещагина Ксения Сергеевна
Отец ребёнка: Верещагин Сергей Борисович
Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно