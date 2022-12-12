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Старостин Павел Федоров

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Старостин Федор Филиппов

Мать: Мария Григорьева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
14.05.1901

Жена: Старостина Александра Семенова

ПЖ: с-ца Алексеевки крестьяне Дмитрий Алексеев Статейнов и Федор Алексеев Статейнов ПН: д. Никольских Выселок крестьяне Иван Васильев Николаев и Андрей Васильев Николаев.
Рождение ребёнка
1905

Сын: Старостин Иван Павлов

Мать ребёнка: Старостина Александра Семенова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Старостин Семен Павлов

Мать ребёнка: Старостина Александра Семенова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Татьяна Павлова

Мать ребёнка: Старостина Александра Семенова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Прасковья Павлова

Мать ребёнка: Старостина Александра Семенова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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