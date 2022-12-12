Старостин Павел Федоров
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Старостин Федор Филиппов
Мать: Мария Григорьева
Бракосочетание
14.05.1901
ПЖ: с-ца Алексеевки крестьяне Дмитрий Алексеев Статейнов и Федор Алексеев Статейнов ПН: д. Никольских Выселок крестьяне Иван Васильев Николаев и Андрей Васильев Николаев.
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Старостина Александра Семенова
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Старостина Александра Семенова
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Татьяна Павлова
Мать ребёнка: Старостина Александра Семенова
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Прасковья Павлова
Мать ребёнка: Старостина Александра Семенова
Смерть
Неизвестно