Василий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смерти21.08.1776
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: Иван Афанасьев
Мать: не указана
Василий Иванович (1702 — 1776) Родился в семье дьячка села Зиновьева Пошехонского уезда Ивана Афанасьевича. С 1735 года служил священником в том же селе. Умер, будучи заштатным, 21 августа 1776 года. ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Васильева
Мать ребёнка: Татьяна Фёдорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Васильева
Мать ребёнка: Татьяна Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Фёдорова
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Агриппина Васильева
Мать ребёнка: Татьяна Фёдорова
Рождение ребёнка
1742
Сын: Иван Васильев
Мать ребёнка: Татьяна Фёдорова
Смерть
21.08.1776