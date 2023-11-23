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Василий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

21.08.1776

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Иван Афанасьев

Мать: не указана

Василий Иванович (1702 — 1776) Родился в семье дьячка села Зиновьева Пошехонского уезда Ивана Афанасьевича. С 1735 года служил священником в том же селе. Умер, будучи заштатным, 21 августа 1776 года. ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Васильева

Мать ребёнка: Татьяна Фёдорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Васильева

Мать ребёнка: Татьяна Фёдорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Фёдорова

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Агриппина Васильева

Мать ребёнка: Татьяна Фёдорова

Рождение ребёнка
1742

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: Татьяна Фёдорова

Смерть
21.08.1776

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