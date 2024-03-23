Федотова Тамара Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1953
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Слободчикова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Маденбаев Николай Егорович
Рождение ребёнка
21.07.1975
Дочь: Слободчикова (Федотова) Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Маденбаев Николай Егорович
Рождение ребёнка
18.03.1983
Дочь: Груздева Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Маденбаев Николай Егорович