Федотова Тамара Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова Тамара Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1953

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1953

Отец: не указан

Мать: Петрикова Александра Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слободчикова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Маденбаев Николай Егорович

Рождение ребёнка
21.07.1975

Дочь: Слободчикова (Федотова) Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Маденбаев Николай Егорович

Рождение ребёнка
18.03.1983

Дочь: Груздева Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Маденбаев Николай Егорович

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