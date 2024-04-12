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Феодор Иринархов

Место рождения

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

Около 1847 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847 ст.

Отец: Иринарх Феодоровъ

Мать: Параскева Фаддеева (Фадеева)

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
16.04.1868 ст.

Сын: Николай Феодоров

Мать ребёнка: Пелагея Семенова

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
08.05.1869 ст.

Дочь: Елена Феодорова

Мать ребёнка: Пелагея Семенова

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1870 ст.

Дочь: Ольга Феодорова

Мать ребёнка: Пелагея Семенова

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
02.07.1872 ст.

Сын: Иоанн Феодоров

Мать ребёнка: Пелагея Семенова

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
09.09.1874 ст.

Дочь: Любовь Феодорова

Мать ребёнка: Пелагея Семенова

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
05.07.1876 ст.

Дочь: Ольга Феодорова

Мать ребёнка: Пелагея Семенова

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
14.05.1878 ст.

Дочь: Анна Феодорова

Мать ребёнка: Пелагея Семенова

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
05.07.1880 ст.

Сын: Владимир Феодоров

Мать ребёнка: Пелагея Семенова

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1882 ст.

Дочь: Евдокия Феодорова

Мать ребёнка: Пелагея Семенова

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Семенова

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