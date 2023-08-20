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Кутафин Андрей Сергеевич
Кутафин Андрей Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
2014
Пол
Мужской
Отец
Кутафин Сергей Владимирович
1987 г.р.
Мать
Анна
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2014
Отец:
Кутафин Сергей Владимирович
Мать:
Анна
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