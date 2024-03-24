Кугушева Раиса Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кугушев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кугушев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Кугушев Иван Алексеевич
1957 или 1958 начало года
Бракосочетание
Неизвестно
Ямушан-Ключи, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область