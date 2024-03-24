Кугушева Раиса Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кугушева Раиса Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Год рождения 1930?
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кугушев Виктор Иванович

Отец ребёнка: Кугушев Иван Алексеевич

Лубяны, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кугушев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Кугушев Иван Алексеевич

Лубяны, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Кугушев Иван Алексеевич

1957 или 1958 начало года
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кугушев Иван Алексеевич

Ямушан-Ключи, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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