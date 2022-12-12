Утямыш Исакай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утямыш Исакай

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Место рождения

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Исакай Заит

Мать: Хабибе Даут

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1813

Сын: Фахрутдин Утямыш

Мать ребёнка: Хазина

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Саринзиган Утямыш

Мать ребёнка: Хазина

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Шамсивисал Утямыш

Мать ребёнка: Хазина

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Шамсинагар Утямыш

Мать ребёнка: Хазина

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хазина

Смерть
Неизвестно
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