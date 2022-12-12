Утямыш Исакай
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Исакай Заит
Мать: Хабибе Даут
Рождение ребёнка
1813
Сын: Фахрутдин Утямыш
Мать ребёнка: Хазина
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Саринзиган Утямыш
Мать ребёнка: Хазина
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Шамсивисал Утямыш
Мать ребёнка: Хазина
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Шамсинагар Утямыш
Мать ребёнка: Хазина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хазина
Смерть
Неизвестно