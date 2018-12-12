Картамышева (Поплавская) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКартамышева (Поплавская) Вера Ивановна

Картамышева (Поплавская) Вера Ивановна

avatar

Место рождения

Картамышево, Обоянский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

17.09.1937

Дата смерти

12.12.2018

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1934 г.р.

Дети

1958 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1937

Отец: Поплавский Иван

Мать: Поплавская (Иванова) Евдокия Васильевна

Картамышево, Обоянский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Картамышев Виктор Матвеевич

Рождение ребёнка
10.09.1958

Сын: Картамышев Юрий Викторович

Отец ребёнка: Картамышев Виктор Матвеевич

Шмырево, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
07.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Картамышев Виктор Матвеевич

Шмырево, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
19.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Картамышев Виктор Матвеевич

Шмырево, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
30.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Картамышев Виктор Матвеевич

Шмырево, Обоянский муниципальный район, Курская область
Смерть
12.12.2018
Шмырево, Обоянский муниципальный район, Курская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.