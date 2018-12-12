Картамышева (Поплавская) Вера Ивановна
Место рождения
Дата рождения17.09.1937
Дата смерти12.12.2018
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.09.1958
Сын: Картамышев Юрий Викторович
Отец ребёнка: Картамышев Виктор Матвеевич
Рождение ребёнка
07.02.1960
Рождение ребёнка
19.08.1961
Рождение ребёнка
30.08.1968
Смерть
12.12.2018