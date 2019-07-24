Мачулкин Юрий Ильич
Место рождения
Дата рождения02.05.1936
Дата смерти24.07.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1936
Бракосочетание
Около 1962
Рождение ребёнка
11.09.1963
Дочь: Мачулкина Ольга Юрьевна
Мать ребёнка: Зарудская Ольга Леонидовна
Рождение ребёнка
11.09.1963
Дочь: Казакова Татьяна Юрьевна
Мать ребёнка: Зарудская Ольга Леонидовна
Смерть
24.07.2019
Похоронен: Северное кладбище, Санкт-Петербург, Россия Участок 3/16(Берёзовый)