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Мачулкин Юрий Ильич

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Место рождения

Чулок, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

02.05.1936

Дата смерти

24.07.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1936

Отец: Мачулкин Илья Николаевич/Александрович

Мать: Мачулкина Таисия Ивановна

Чулок, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Около 1962

Жена: Зарудская Ольга Леонидовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
11.09.1963

Дочь: Мачулкина Ольга Юрьевна

Мать ребёнка: Зарудская Ольга Леонидовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
11.09.1963

Дочь: Казакова Татьяна Юрьевна

Мать ребёнка: Зарудская Ольга Леонидовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
24.07.2019
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похоронен: Северное кладбище, Санкт-Петербург, Россия Участок 3/16(Берёзовый)
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